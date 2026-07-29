Dikkat çeken iddia: ‘Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde siyaseti bırakma kararı aldığı iddia ediliyor.

Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi ile yapılan görüşmelerde birleşme teklifinde bulundu fakat iki parti ile de anlaşmazlıklar yaşandığı için birleşmenin gerçekleşmedi.

Hafta başında parti yöneticileriyle bir araya gelen Davutoğlu'nun, yapılan görüşmenin ardından siyaseti bırakma kararı aldığı iddia ediliyor.

Davutoğlu'nun siyaseti bırakmasının ardından ‘think thank’ kuruluşu kurmayı planlıyor. Daha önce kurduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyum atanan Davutoğlu'nun yeni bir düşünce kurulu kurmak için çalışmalara başlaması bekleniyor.

Birkaç gündür il başkanları ve partililerle görüşmeler yapan Davutoğlu, yarın saat 14.00'te Başkanlık Kurulu toplantısına katılacak. Bu toplantıdan sonra Davutoğlu'nun basına açıklama yapması bekleniyor.