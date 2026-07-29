Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dikkat çeken iddia: ‘Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor’

Dikkat çeken iddia: ‘Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor’

29.07.2026 19:05:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Dikkat çeken iddia: ‘Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde siyaseti bırakma kararı aldığı iddia ediliyor. Bugün TBMM'de düzenlenen Yeni yol Grup toplantısına da katılmayan Davutoğlu'nun yarın saat 14.00'te Başkanlık Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yapması bekleniyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde siyaseti bırakma kararı aldığı iddia ediliyor. 

Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi ile yapılan görüşmelerde birleşme teklifinde bulundu fakat iki parti ile de anlaşmazlıklar yaşandığı için birleşmenin gerçekleşmedi. 

Hafta başında parti yöneticileriyle bir araya gelen Davutoğlu'nun, yapılan görüşmenin ardından siyaseti bırakma kararı aldığı iddia ediliyor.

Davutoğlu'nun siyaseti bırakmasının ardından ‘think thank’ kuruluşu kurmayı planlıyor. Daha önce kurduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyum atanan Davutoğlu'nun yeni bir düşünce kurulu kurmak için çalışmalara başlaması bekleniyor. 

Birkaç gündür il başkanları ve partililerle görüşmeler yapan Davutoğlu, yarın saat 14.00'te Başkanlık Kurulu toplantısına katılacak. Bu toplantıdan sonra Davutoğlu'nun basına açıklama yapması bekleniyor.

 

İlgili Konular: #Siyaset #ahmet davutoğlu #Gelecek Partisi

İlgili Haberler

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Fatih Erbakan ve Mahmut Arıkan aynı karede
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Fatih Erbakan ve Mahmut Arıkan aynı karede Sağ siyasette "yeni ittifak" iddialarının sürdüğü günlerde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Fatih Erbakan ve Mahmut Arıkan D-8 zirvesinde birlikte poz verdi.
Ahmet Davutoğlu: Yeni parti kuruluyorsa, bize 'hayırlı olsun' demek düşer
Ahmet Davutoğlu: Yeni parti kuruluyorsa, bize 'hayırlı olsun' demek düşer Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Grup Başkanı Özel'in yeni parti kurulacağına ilişkin açıklamasını, "Yeni bir parti kuruluyorsa bize 'hayırlı olsun' demek düşer. Ama tavsiyem şudur ki küçük ihtilafların ötesinde ortak nerelerde buluşuruz, buna bakmalıyız" diye değerlendirdi. Davutoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde sürecin Meclis ayağına ilişkin içerikli bilgi verilmediğini söyledi.
Davutoğlu'ndan İran-ABD müzakereleri uyarısı: 'Süreçlerin dışında kalmayın'
Davutoğlu'ndan İran-ABD müzakereleri uyarısı: 'Süreçlerin dışında kalmayın' Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran ile ABD arasında İsviçre’de başlayan müzakerelerde Türkiye’nin yer almamasını eleştirerek Ankara’ya süreç dışında kalmama çağrısı yaptı. Davutoğlu, bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye’nin diplomatik etkisini kaybetmesinin kaygı verici olduğunu savundu.