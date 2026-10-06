Dikkat çeken iddia: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi 'kısmi' iade için neden bekledi?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 'Özata Denizcilik' hisselerine 163 milyon TL yatırdığı ve 2.2 milyar TL para çekme işlemi yaptığı ortaya çıkmıştı.

26 Eylül'de YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklaması ile ifşa olan skandalın ardından Kaya, AKP'deki tüm görevlerinden istifa ederken, günlerdir beklenen 'para iade' işlemi ancak kısmi olarak dün gerçekleşebildi.

"BANKADA FAİZDE TUTUYORLARDI"

Gazeteci Fatih Altaylı, çiftin mevduat faizinin vadesini bozmamak için beklemiş olduğunu öne sürerek şunları yazdı:

"Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomim gazetesini ve haberinin arkasında duran Vahap Munyar’ı yalancı çıkardı.

Ekonomim geçen hafta fon vurguncusu eski bakanın haksız olarak elde ettiği 2,2 milyar TL’yi Hazine’ye iade ettiğini ve soruşturmadan kurtulduğunu yazdı.

Daha sonra bu haberin doğruluğu tartışma konusu oldu çünkü başka hiçbir yerde böyle bir bilgi yoktu, vurguncu Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ortaya geri ödemeye dair bir dekont koymuyor, ödedik ya da ödemedik demiyorlardı. Ödendiyse nereye ödedikleri de belli değildi. Gidip herhangi bir mal müdürlüğüne ödeme yapacak halleri yoktu!

Her konuda hassas İletişim Başkanlığı’ndan da bir açıklama gelmiyordu.

Belirsizlik üzerine Vahap Munyar’ın açıklamasını aktardım.

“Kaynağımız Saray’dan ve haberimizin arkasındayız” dedi.

Ancak iki gün içinde haber yalan oldu.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi vurgundan elde ettikleri “Haram” parayı dün TMSF’ye, yani fon vurgunundan elde edilen paraları tahsilattan sorumlu hale getirilen kuruma ödediler.

Anladığım şu. Ekonomim'i Saray’daki kaynak yanıltmış.

Büyük ihtimalle olaylar şöyle gelişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Söyleyin o parayı hemen devlete iade etsin” diye talimat verdi.

Erdoğan’ın bu “emri” vurguncu çifte iletildi.

Eski Bakan’ın Cumhurbaşkanı’nın bu talebini yerine getirmemesi düşünülemeyeceği için, Ekonomim’in Saray’daki kaynağı “Para iade edildi” diye haber uçurdu.

Saray bülbülü, Fatma Betül Sayan Kaya’nın Cumhurbaşkanı’nın talimatını geciktireceğini tahayyül dahi edemedi, Ekonomim’i de yanıltmış oldu.

Ancak belli ki, vurguncu çift bu parayı fondan tahsil ettikten sonra bankaya yatırmıştı.

Geri ödeme için valör tarihini beklediler.

Vadeyi bozmadılar, vadenin dolum tarihinden sonra TMSF’ye aktardılar.

Tabii ana parayı koruyup, sadece elde ettikleri kazancı geri ödediler.

Ancak ortada bir sorun var.

Vurguncu Kaya çifti bu parayı, yani 2,2 milyar TL’yi bir ayı aşkın süredir bankada faizde tutuyorlardı.

2,2 milyar TL’nin yıllık faizi o günlerdeki faiz oranı olan yüzde 40 civarı ile yıllık yaklaşık 880 milyon TL tutuyor.

Bunun bir aylık getirisi de 73,5 milyon TL ediyor.

73,5 milyon TL bugünkü kurdan hesaplanırsa hemen hemen 1 milyon 500 bin dolar ediyor.

Vurguncu çift geçen Nisan ayında Fon’a toplamda yaklaşık 3 milyon 600 bin dolar yatırmıştı.

Şimdi ise parayı iade ettikten sonra bile ellerinde 5 milyon 100 bin dolar var.

5 ayda dolar bazında yüzde 50 civarı bir kazanç.

Bence bir talimat daha verilse iyi olur.

Hiç değilse faizini de geri versin."