Dikkat çeken kulis... Kabine değişikliği bekleniyor: İşte 'görevden alınacak' o Bakanlar!

AKP kulislerinde kabine değişikliği yeniden gündeme geldi. Birçok bakanlıkta görev değişikliği bekleniyor.

Gazete Pencere'nin ulaştığı bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görevden alınacak.

Bu kararda ise BYD krizinin etkili olduğu ortaya çıktı.

Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da kurmayı taahhüt ettiği 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını askıya alması, Türkiye ile marka arasında büyük bir krize yol açmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yerine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün getirilmesi bekleniyor.

MURAT KURUM'A FARKLI GÖREV VERİLECEK

Kabine değişikliğinde en dikkat çeken bakanlıklardan biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na getirilmesi bekleniyor.

Bu kararda ise tartışmalı Kanal İstanbul projesinin etkili olduğu öğrenildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DEĞİŞİYOR

Bir diğer kabine değişikliği ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bekleniyor.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın yerine yeni bir isim atanması bekleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da görevden alınması beklenen isimler arasında yer alıyor.