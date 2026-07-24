Dilek İmamoğlu Cumhuriyet’e konuştu: '24 Temmuz Yeni Parti'ye uğur getirsin'

Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Büyükada'da yapılan Adalet Dayanışma Ağı etkinliğinin ardından Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Heybeliada’da İnönü Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen etkinlik öncesi Cumhuriyet'e konuşan İmamoğlu, “Ulusal egemenliğimiz açısından çok önemli bir gündeyiz. Lozan, bir milletin bağımsızlık iradesinin, onurunun ve egemenliğinin tüm dünyaya ilanıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere, bu tarihi kazanımda emeği geçenleri saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

'BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

"Bu özel günün Yeni Parti'mize uğurlu gelmesini istiyoruz” temennisinde bulunan İmamoğlu, Yeni Parti’nin hukukun işlediği bir Türkiye için Özgür Özel önderliğinde yola çıktığını vurguladı.

Yeni Parti kararının bir vazgeçiş değil; inanılan değerlere daha güçlü sahip çıkma kararlılığı olduğunun altını çizen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İktidar olmak için çıktığımız bu yolda milletimizle başarıya ulaşacağız. İnanıyoruz ki gelecek; adaletin, demokrasinin ve halkın iradesinin kazandığı günlerle yazılacak. Birlikte başaracağız.”