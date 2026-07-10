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Dilek İmamoğlu'ndan, İstanbul İl Başkanlığı'ndaki ablukaya tepki: 'Bu ülkenin ihtiyacı hukukun ve demokrasinin eksiksiz şekilde işlemesidir'

Dilek İmamoğlu'ndan, İstanbul İl Başkanlığı'ndaki ablukaya tepki: 'Bu ülkenin ihtiyacı hukukun ve demokrasinin eksiksiz şekilde işlemesidir'

10.07.2026 10:01:00
Güncellenme:
ANKA
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Dilek İmamoğlu'ndan, İstanbul İl Başkanlığı'ndaki ablukaya tepki: 'Bu ülkenin ihtiyacı hukukun ve demokrasinin eksiksiz şekilde işlemesidir'

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına ilişkin, "Bu ülkenin ihtiyacı baskı ve dayatma değil, adaletin, hukukun ve gerçek demokrasinin eksiksiz şekilde işlemesidir" dedi.

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Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevik kuvvet ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ablukaya almasını eleştirdi.

"BU ÜLKENİN İHTİYACI BASKI VE DAYATMA DEĞİL"

İmamoğlu, ablukayı "hukukun üstünlüğüne ve seçilmiş iradeye yönelik kabul edilemez bir müdahale" olarak nitelendirerek, "Bir siyasi partinin seçilmiş yöneticilerine kolluk gücü kullanılarak müdahale edilmesi, demokratik siyaseti güçlendirmez, aksine hukuk devleti ilkesine ve halkın iradesine gölge düşürür. Demokrasi, ancak seçilmiş iradeye saygı duyulduğunda ve hukuk her koşulda üstün tutulduğunda anlam kazanır. Bu ülkenin ihtiyacı baskı ve dayatma değil; adaletin, hukukun ve gerçek demokrasinin eksiksiz şekilde işlemesidir" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #CHP #polis #Dilek İmamoğlu