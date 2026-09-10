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Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında tahliye kararı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında tahliye kararı

10.09.2026 01:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında tahliye kararı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, tutukluluğunun 7. ayında hakim karşısına çıktı. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi Kaya’nın yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 13 kişi, 6 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Ali Kaya'nın tüm uyuşturucu testleri negatif çıkmıştı. Ancak savcılık, Kaya hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı.

Ali Kaya, tutukluluğunun 7. ayında hakim karşısına çıktı.

Halktv'nin aktardığına göre, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Kaya'nın tutukluluk halinin devamı için yeterli şüphe bulunmadığına hükmetti.

TAHLİYE KARARI

Mahkeme, Ali Kaya'nın yurt dışı çıkış yasağı uygulanmak şartıyla tahliyesine karar verdi.

Soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerin durumlarına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İlgili Konular: #Tahliye #Dilek İmamoğlu #Ali Kaya