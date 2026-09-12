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Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarına kınama

Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarına kınama

12.09.2026 19:25:00
Güncellenme:
ANKA
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Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarını kınadı. Bakanlık, bölgesel istikrarı tehdit eden saldırıların sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.
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Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarını kınayarak, “Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz” açıklamasını yaptı.

"ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyor, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunu takdirle karşılıyoruz.

Irak Hükümeti’nin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyuyoruz.

Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.”

İlgili Konular: #Dışişleri bakanlığı #Suudi Arabistan