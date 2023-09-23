DİSK çağrı yaptı: Emekliler meydanlara iniyor

Yayınlanma: 23.09.2023 - 13:43

Güncelleme: 23.09.2023 - 13:43

Düşük kök aylıklarından dolayı temmuz ayında bir lira bile zam alamayan emekliler ile EYT çıktığında bir gün farkla emekli olma hakkı 20 yıl ertelenenler, yarın İstanbul’da büyük bir miting düzenleyecek.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) çağrısıyla yarın saat 13’te Kartal Meydanı’nda yapılacak mitinge çeşitli emekli dernekleri katılacak.

Mitingde ‘en düşük kök aylığı ile emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması’ ve ‘tüm emekli aylıklarının da en az asgari ücrete yapılan zam oranında artırılması’ gibi taleplerin yanı sıra, 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için adil bir kademeli geçiş sistemine geçilmesi talep edilecek.