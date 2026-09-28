Diyarbakır'da 'patates' krizi: Müdür tutuklandı, karşı karşıya gelen kaymakam ve başsavcı görevden alındı

Diyarbakır Bismil İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) önceki ay, ilçedeki 123 mahallede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere tonlarca patates gönderdi.

Patatesler ihtiyaç sahiplerine ulaşmayınca, muhtarlar şikayetçi oldu. Bunun üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı.

MÜDÜR VE MEMUR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Bismil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü M.İ ile memur S.T. tutuklandı.

Amida Haber'in aktardığına göre, Bismil SYDV tarafından önceki ay ilçeye bağlı 123 mahalledeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla tonlarca patates gönderildi. Ancak söz konusu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı yönündeki iddialar üzerine bazı mahalle muhtarları durumu yetkililere bildirdi.

Şikayetlerin ardından Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler sonucunda Bismil SYDV Müdürü M.İ. ile kurumda görevli memur S.T. tutuklandı.

KAYMAKAM VE BAŞSAVCININ GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İddialara göre, SYDV Müdürü M.İ.'nin tutuklanmasının ardından Bismil Kaymakamı Recep Hasar ile Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar arasında soruşturma süreci nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. İki tarafın karşılıklı suçlamalarda bulunduğu iddiaları üzerine konu İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın gündemine geldi.

Sürecin ardından her iki bürokratın da görev yeri değiştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından Bismil Kaymakamı Recep Hasar'ın görev yeri değiştirilerek Giresun'a gönderildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı ise Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar'ın görev yerini Diyarbakır merkez olarak değiştirdi.

Öte yandan Bismil Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Demirtaş'ın da komisyon başkanlığı görevinin iptal edildiği aktarıldı.