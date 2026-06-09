Diyarbakır’da Yapı Kredi Bankası'na ikinci silahlı saldırı: ATM'lere ateş edildi!

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik anlattığı fıkranın ardından şirketin kurumlarına yönelik silahlı saldırlar düzenlendi.

Önceki gün Koç Grubu'na bağlı iki ayrı Otokoç şubesine düzenlenen saldırının ardından dün de Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti.

İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’daki Yapı Kredi Bankası’na ikinci silahlı saldırı bu sabah saatlerinde yaşandı. Bankaya ait merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bulunan iki ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.