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Diyarbakır’da Yapı Kredi Bankası'na ikinci silahlı saldırı: ATM'lere ateş edildi!

Diyarbakır’da Yapı Kredi Bankası'na ikinci silahlı saldırı: ATM'lere ateş edildi!

9.06.2026 13:47:00
Güncellenme:
ANKA
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Diyarbakır’da Yapı Kredi Bankası'na ikinci silahlı saldırı: ATM'lere ateş edildi!

Rahmi Koç’un, "Kürt kadın" fıkrasının ardından Diyarbakır'daki Yapı Kredi Bankası şubelerine bir silahlı saldırı daha düzenlendi. Bankaya ait merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bulunan iki ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.
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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik anlattığı fıkranın ardından şirketin kurumlarına yönelik silahlı saldırlar düzenlendi.

Önceki gün Koç Grubu'na bağlı iki ayrı Otokoç şubesine düzenlenen saldırının ardından dün de Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti.

İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’daki Yapı Kredi Bankası’na ikinci silahlı saldırı bu sabah saatlerinde yaşandı. Bankaya ait merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bulunan iki ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

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