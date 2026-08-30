Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyarbakır Valiliği: Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliği: Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

30.08.2026 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Diyarbakır Valiliği: Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliği, kentte çeşitli sokaklara ‘terör örgüt mensuplarının posterlerinin’ asılmasıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Diyarbakır Valiliği, kentte çeşitli sokaklara ‘terör örgüt mensuplarının posterlerinin’ asıldığına dair sosyal paylaşımları üzerine yaptığı açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, poster asma olayının "münferit bir hadise" olduğu belirterek, eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığını belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada: “Diyarbakır’da bazı sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığına ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlara istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür: Diyarbakır’da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bir kaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada "süreç"le ilgili de vurgu yapılarak 'Terörsüz Türkiye' sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #diyarbakır #pkk #Terör örgütü

İlgili Haberler

Süreç kuşkusu
Süreç kuşkusu Kuşku, içtenlik, dürüstlük, gerçeğe uygunluk, gerçekleşme olasılığı konusunda işkillenmek, şüphelenmektir.
Devlet Bahçeli'den partisinin Diyarbakır Kongresi'ne 'süreç' mesajı: 'Seçim' ayrıntısı dikkat çekti
Devlet Bahçeli'den partisinin Diyarbakır Kongresi'ne 'süreç' mesajı: 'Seçim' ayrıntısı dikkat çekti MHP lideri Devlet Bahçeli, Diyarbakır İl Kongresi’ne gönderdiği mesajda “Terörsüz Türkiye” vizyonunun yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını belirterek, bunun milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi açısından tarihi öneme sahip olduğunu söyledi. Bahçeli, “Oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyaya 'süreç' incelemesi: Hesaplar ve kullanıcılar mercek altında
Sosyal medyaya 'süreç' incelemesi: Hesaplar ve kullanıcılar mercek altında 'Terörsüz Türkiye' adı altında yürütülen süreçle ilgili olarak sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda çalışma başlatıldı.