DMM'den açıklama geldi: Elektriğe zam mı geliyor?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı' iddialarının gerçek dışı olduğunu" bildirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan 'elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı' yönündeki iddialar gerçek dışıdır.

Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."