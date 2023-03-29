Doç. Dr. Okan Toygar İstanbul 1. Bölge milletvekili aday adayı oldu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:46

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:46

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için milletvekili adayı ve aday adayı olmak için partilere başvurular sürüyor.

Doç. Dr. Okan Toygar da CHP'den 28. Dönem İstanbul 1. Bölge milletvekili aday adayı oldu

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Okan Toygar 12 yıldır CHP üyesi.

Tarsus Amerikan Koleji ve Ankara Tıp mezunu olan Toygar, uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi’nde yaptı.

Toygar, ABD-Cincinnati Üniversitesi’nde “Retina” alanında çalışmalar yaptı ve 20 yıldır TTB’nin çeşitli kademelerinde görev yapıyor.

ÇYDD şube başkanlığı ve Adana CUMOK sözcülüğü görevlerinde de bulunan Toygar'ın Cumhuriyet Gazetesi, BirGün Gazetesi ve çeşitli edebiyat dergilerinde yazıları yayımlanıyor.

Toygar'ın, Altan Öymen, Hıfzı Topuz, Ataol Behramoğlu, Sabih Kanadoğlu, Ali Sirmen, Turgut Kazan, Işık Öğütçü gibi aydın ve yazarlar ile çok sayıda söyleşisi bulunuyor.

Doç. Dr. Okan Toygar aday adaylığına ilişlin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimden sağlığa, ekonomiden hukuka kadar tüm sistemlerin çöktüğü, Cumhuriyet devrimlerinin tahrip edildiği, özgürlüklerin kısıtlandığı ve emeğin hiçe sayıldığı uzun bir dönem bitmek üzere. Dokunduğu her şeyi değersizleştiren, liyakatsiz yöneticileri ile ülkemize kederli günler yaşatan bu iktidarı ve tek adam rejimini değiştirmeye çok az kaldı.

Ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacak CHP kadrosunda yer alırsam;

Hangi etnik köken ve inançtan gelirse gelsin, emekçilerin sınıf mücadelesinde kenetlenmesi, eğitim sisteminin çağdaş, laik, eşit ve ücretsiz olması ve halkın ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti alması için çalışacağım.

Bir öğretim üyesi olarak aklın ve bilimin, bir aydın olarak laikliğin, barışın, demokrasin, insan haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanında yer alacağım.

Ümidin pırıl pırıl parlasın canım ülkem CHP geliyor."