Dolmabahçe'de Erdoğan'ın başkanlığında dikkat çeken toplantı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı basına kapalı olarak saat 17.45'te başladı.
Basına kapalı olarak düzenlenen toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü.
Toplantıyla ilgili açıklama yapılmadı.
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