DP'li Enginyurt: Muhaliflere bu kadar kin beslemeniz hiç şık olmuyor
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP üyelerinin, 6 muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'deki muhaliflere bu kadar kin beslemeniz, bu kadar nefret söylemi ile hakaret etmeniz hiç şık olmuyor" dedi.
Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret ettiğini ve anlaşmalar imzaladığını anımsatarak, devletlerin birbirini ziyaret edip anlaşma yapmalarını "doğru bir karar" olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve iktidar partisi üyelerinin, 6 muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesini eleştirdiğini söyleyen Enginyurt, "Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum: Daha düne kadar 'katil, hain, FETÖ'cü, Libya'daki askerimizin şehit edilmesinin müsebbibi' olarak gördüğünüz Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret ediyor ve Birleşik Arap Emirliklerine 'kardeşim' diye hitap ediyorsunuz da Türkiye'deki muhaliflere bu kadar kin beslemeniz, bu kadar nefret söylemi ile hakaret etmeniz hiç şık olmuyor" ifadelerini kullandı.
Doğal gaz ve elektrik faturalarındaki artışa ilişkin de değerlendirme yapan Enginyurt, "Elektrik, doğal gaz faturalarının yüksek olmadığını söyleyen AKP vekili kendi faturasını açıklasın, aralık ayındaki faturasını da yayınlasın, şubat ayındaki faturasını da yayınlasın. Bakalım, görelim hakikaten elektrik faturasında artış var mı, yok mu?" diye konuştu.
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