Dr. Alev Coşkun'dan kritik '2026' ve 'yargı' uyarısı: 'Tek çıkışımız halktır'

Kuvayı Milliye’nin temellerini “İlkkurşun Direnişi” ile atan İzmir’in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında yapılan ve bu yıl 42. kez kapılarını açan Ödemiş Milli Fuarı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Fuar kapsamında Ödemiş Yıldız Kent Arşivi’nde (ÖYKAM) düzenlenen “Cumhuriyetin Dünü ve Bugünü” başlıklı söyleşide eski turizm ve tanıtma bakanı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi, araştırmacı-yazar Dr. Alev Coşkun, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel gelişimini anlattı. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve eski belediye başkanı Mehmet Eriş’in de katıldığı söyleşide Coşkun, muhalefete yönelik 1994 uyarısı yaparak, "1970'lerde Bülent Ecevit'in denediği gibi halka gitmekten başka çıkışımız yok" dedi.

“DEMOKRAT PARTİ CUMHURİYET’İ BUDADI”

Milli Mücadelede Ödemiş’in öneminden bahsederek Cumhuriyet’in ilanına ve kazanımları anlatan Alev Coşkun, 1950’de Demokrat Parti ile başlayan çözülmelerden bahsetti. Coşkun, “1950'den sonra Demokrat Parti özgürlük sloganlarıyla geldi ancak CHP’nin tüm mallarına el koydular. 1953’te Halkevleri'ni kapattı. Ki Adnan Menderes milletvekiliyken Halkevleri'ni çok överdi ama kapatırken 'faşist' dedi. Bağımsızlık savaşında Cumhuriyet kuruldu, sonra böyle budandı. Ardından Demokrat Parti Köy Enstitüleri'ni kapattı. Sonunda basına baskı, gazetecilere hapis... Muhalefet lideri İsmet İnönü'ye saldırı... 1960'a geldiğimizde siyaset bilimcilerin ifade ettiği gibi 17 Nisan'da bir kanun çıktı, Meclis Tahkikat Komisyonu kuruldu. Üyelerinin her türlü yetkisi vardı. Üyelerin 15'i de Demokrat Parti'den oluştu. 27 Nisan 1960'ta meclis yeni yetkiler verdi, 29 Nisan'da da öğrenci hareketleri başlamıştır. Ardından askeri idare hükümete el koydu, 1961'de Kurucu Meclis kuruldu ve en demokratik anayasa yapıldı. 1961’den sonra İsmet İnönü başbakan oldu, koalisyon hükümetleri kurdu. O zamanlar İnönü başbakan olmasaydı Türkiye, Ortadoğu ülkelerine dönerdi. 1961 Anayasası'nın getirdiği özgürlük ortamı, sol düşüncenin herkes tarafından okunması sonrası sol hareket gelişti. 1971'de 12 Mart Muhtırası'yla karşılaşılıyor. Bülent Ecevit genel sekreter; 'Bu muhtıra bana verilmiştir' diye istifa ediyor. Sonra yeni CHP ortaya çıkıyor ve 1973'te öne geçiyor. 1974 Kıbrıs olayı Türk siyaset tarihinde dönüm noktasıdır. Bugünlere gelişimizin emperyalist güçler tarafından sebebidir” dedi.

“HALKA DÖNMEK LAZIM”

Kıbrıs'ta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye karşı savaştığını aktaran Coşkun, “Bir NATO ülkesi, iki NATO ülkesine karşı savaş açıyor ve burada başarı sağlıyor. Bu başarı bütün süper güçleri masaya topladı. 1977'de Ecevit'in CHP'si 1. parti oldu ama saldırılar, ölümler ve terör... 12 Eylül 1980 darbesi, bu Kıbrıs başarısının cezasıdır. Sonra sol partiler kapatıldı, 10 sene açılmadı. 94 yerel seçiminde 3 tane sol parti var. İstanbul'da 3 sol partinin toplamı yüzde 42. Seçimi Refah Partisi adayı Erdoğan alıyor, yüzde 22.5 ile... Türkiye'de kendini aydın gören solcular çok hatalar yaptılar. Bu sınır taşları bugüne gelmemizi sağlamıştır. Bugün de aynı mücadele devam ediyor. Dünyanın neresinde 'Belediyede 2 kişi içeriye, 3 kişi bilmem nereye' gibi bir şey olabilir? Böyle bir şey olamaz, çok kritik bir dönem geçiriyoruz. Halka dönmek lazım, 'halk ne diyor?' demek lazım. Yeni parti gerçekten halkın kurduğu parti midir? Sahada yaptığımız çalışmalarda yeni partiyi halk yarattı. Türkiye toplumu çağdaşlaşma yolunda kendi ayaklarına kurşun sıkıyor. İmam hatip okullarının 1 milyon öğrencisi var, ne öğretiliyor orada? 'Cumhuriyet kötüdür, tarikatlara dönmeliyiz...' İktidara yakın tarikatlar iyi, yakın olmayanlar kötü...” ifadelerini kullandı.

“ÇIKIŞ YOLU ECEVİT’İN YOLU”

Alev Coşkun sözlerini, “12 Eylül en karanlık noktadır, o hareket bir projedir. O projenin devamı BOP’tur ve BOP devam ediyor. 2017'de dünyada görülmemiş bir sistem kuruldu 'Başkanlık Sistemi' diye ama böyle bir sistem yok. Bu Saray Hükümeti sistemi 'şahsım devleti'dir. 2026 yılına gelirsek; bana göre en önemli olay YSK’nın yetkisi dahilinde olan bütün parti seçimlerinin bir çırpıda parti seçimlerinin yetkisinin mahkemeye verilmesi ve mutlak butlan kararı verilmesidir. Bunun altından nasıl çıkacağız? 1973'lerde, 1977'lerde Ecevit'in denediği yoldur; halka gitmek, halktan güç almaktır. Başka çıkışımız yok. Umutsuz değildir” diyerek noktaladı.

Söyleşi sonunda Başkan Turan Coşkun’a çiçek takdim etti. Alev Coşkun etkinlik sonunda Cumhuriyet tarihine ve Aydınlanma devrimlerine ışık tutan eserlerini okurları için imzaladı.