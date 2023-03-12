DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edilmişti: 52 isimden Kılıçdaroğlu'na destek
Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edilen ancak daha sonra seçime parti olarak gireceklerini açıklayan DSP'nin eski bakan ve vekillerinden açıklama geldi. 52 isim yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.
Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Cumhur İttifakı'na katılabileceği iddia edilmişti.
İddialara ilişkin açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını söyledi. Aksakal, "Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi" dedi.
DSP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
52 eski DSP bakan ve milletvekilinden de seçimlere yönelik açıklama geldi. 52 isim, cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
DSP'li isimlerin açıklaması şöyle:
Bu seçimler, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. Ya, Cumhuriyet’in bütün kurum ve kazanımlarının içini boşaltan mevcut iktidar yoluna devam edecek ya da Atatürk’ün bize en büyük miras olarak bıraktığı Cumhuriyet kazanacaktır.
Biz Demokratik Solcular olarak inanıyoruz ki, zafer, tam demokrasi ile taçlandırılacak olan CUMHURİYET’in olacaktır. Bu kazanımın öncülüğünü de Demokratik Sol’un kurucusu ve kuramcısı Bülent Ecevit’in baba ocağı olan CHP ve onun lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını oy birliğiyle onaylayan ve açıklayan Millet İttifakı yapacaktır.
Dolayısıyla biz demokratik solcular olarak kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın Millet İttifakı’nı ve onun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz.
Partili partisiz bütün Demokratik Solcu kardeşlerimizin de aynı doğrultuda hareket edeceklerine inanıyoruz.
DSP’nin mevcut genel başkanı ve yönetici kadrolarını aynı noktada buluşmaya, Millet İttifakı'nı da bu önerimizi dikkate almaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla.
Eski DSP bakan ve milletvekilleri
Ahmet Güzel
Ahmet Tan
Ayşe Jale Ağırbaş
Akif Serin
Ali Arabacı
Ali Günay
Ali Ilıksoy
Ali Tekin
Ayşe Gürocak
Bayram Fırat Dayanıklı
Cengiz Güleç
Çetin Bilgir
Emin Karaa
Erdal Kesebir
Fadlı Ağaoğlu
Güler Aslan
Hadi Dilekçi
Hakan Tartan
Halil Çalık
Halit Dikmen
Hasan Akyol
Hasan Gemici
Hasan Macit
Hasan Özgöbek
Hüseyin Mert
İhsan Çabuk
İstemihan Talay
Kemal Vatan
Melda Bayer
Mehmet Çümen
Mehmet Kocabatmaz
Metin Bostancıoğlu
Mustafa Vural
M.Tahir Köse
M.Kemal Tuğmaner
Necdet Tekin
Nural Karagöz
Orhan Ocak
Ömer Üstünkol
Rahmi Sezgin
Sadık Kırbaş
Salih Dayıoğlu
Sancar Sayın
Savaş Yazıcı
Suat Çağlayan
Süleyman Yağız
Şadan Şimşek
Tarık Cengiz
Uluç Gürkan
Yalçın Gürtan
Yavuz Bildik
Yekta Açıkgöz
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