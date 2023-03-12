DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edilmişti: 52 isimden Kılıçdaroğlu'na destek

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 12:44

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 12:44

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Cumhur İttifakı'na katılabileceği iddia edilmişti.

İddialara ilişkin açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını söyledi. Aksakal, "Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi" dedi.

DSP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

52 eski DSP bakan ve milletvekilinden de seçimlere yönelik açıklama geldi. 52 isim, cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

DSP'li isimlerin açıklaması şöyle:

Bu seçimler, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. Ya, Cumhuriyet’in bütün kurum ve kazanımlarının içini boşaltan mevcut iktidar yoluna devam edecek ya da Atatürk’ün bize en büyük miras olarak bıraktığı Cumhuriyet kazanacaktır.

Biz Demokratik Solcular olarak inanıyoruz ki, zafer, tam demokrasi ile taçlandırılacak olan CUMHURİYET’in olacaktır. Bu kazanımın öncülüğünü de Demokratik Sol’un kurucusu ve kuramcısı Bülent Ecevit’in baba ocağı olan CHP ve onun lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını oy birliğiyle onaylayan ve açıklayan Millet İttifakı yapacaktır.

Dolayısıyla biz demokratik solcular olarak kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın Millet İttifakı’nı ve onun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz.

Partili partisiz bütün Demokratik Solcu kardeşlerimizin de aynı doğrultuda hareket edeceklerine inanıyoruz.

DSP’nin mevcut genel başkanı ve yönetici kadrolarını aynı noktada buluşmaya, Millet İttifakı'nı da bu önerimizi dikkate almaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Eski DSP bakan ve milletvekilleri

Ahmet Güzel

Ahmet Tan

Ayşe Jale Ağırbaş

Akif Serin

Ali Arabacı

Ali Günay

Ali Ilıksoy

Ali Tekin

Ayşe Gürocak

Bayram Fırat Dayanıklı

Cengiz Güleç

Çetin Bilgir

Emin Karaa

Erdal Kesebir

Fadlı Ağaoğlu

Güler Aslan

Hadi Dilekçi

Hakan Tartan

Halil Çalık

Halit Dikmen

Hasan Akyol

Hasan Gemici

Hasan Macit

Hasan Özgöbek

Hüseyin Mert

İhsan Çabuk

İstemihan Talay

Kemal Vatan

Melda Bayer

Mehmet Çümen

Mehmet Kocabatmaz

Metin Bostancıoğlu

Mustafa Vural

M.Tahir Köse

M.Kemal Tuğmaner

Necdet Tekin

Nural Karagöz

Orhan Ocak

Ömer Üstünkol

Rahmi Sezgin

Sadık Kırbaş

Salih Dayıoğlu

Sancar Sayın

Savaş Yazıcı

Suat Çağlayan

Süleyman Yağız

Şadan Şimşek

Tarık Cengiz

Uluç Gürkan

Yalçın Gürtan

Yavuz Bildik

Yekta Açıkgöz