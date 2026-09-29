Duruşma 19 Kasım'a ertelendi: Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme ve yakalama kararı' riski

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik, müvekkili siyasi programının yoğunluğu nedeniyle hazır edemediklerini ifade etti ve "Suçun unsurları oluşmamıştır, siyasi açıdan yapılan eleştirel şekilde nitelendirmelerdir. Derhal beraat talep ediyoruz aksi takdirde Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dosyaların birleştiği bir dava var ve bunun da o dosyalarla birleştirilmesini istiyoruz" dedi.

"BİR SONRAKİ CELSE HAZIR EDİLMELİ"

Mahkeme Başkanı ise "5 duruşmadır erteliyoruz. Kendisi de uymak zorundadır ve diğer tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi gelmek zorundadır duruşmaya. Bir sonraki celse hazır edilmeli" dedi ve birleştirme talebini reddetti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da eksik hususların giderilmesini talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu'nun mazeretini kabul etti.

"ZORLA GETİRİLME YA DA YAKALAMA KARARI" RİSKİ

Bir sonraki celse Kılıçdaroğlu’nun huzurda hazır edilmesine hükmeden mahkeme heyeti, aksi takdirde zorla getirilme ya da ifade almaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Duruşma, 19 Kasım'a ertelendi.