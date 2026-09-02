Edirne Belediyesi'nde CHP'li imar komisyonu üyesine 'rüşvet' gözaltısı

Edirne'de müteahhitlik yapan Nazmi Ö. (71), 23 Ağustos günü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, Kavgaz mevkisinde 2013 yılında belediyeden aldığı ruhsat onayı ile inşaata başladığını, 2016 yılında ruhsat yenilemek için gittiğinde ise kendisine binanın yola uzaklığında sorun olduğunu ve yıkılması gerektiğinin söylediğini anlattı.

Yıllarca inşaatında ilerleme kaydedemediğini söyleyen Nazmi Ö., 17 Ağustos günü daha önceden tanıdığı avukat Engin Yağcılar'ın kendisini telefonla arayarak, belediye imar komisyonu başkanı olduğunu ve gerekli ruhsat onayını da kendisinin çıkarabileceğini belirterek, buluşmak istediğini söylemesi üzerine aynı gün Edirne Adliyesi önünde bulunan kafede buluştuklarını söyledi.

Nazmi Ö., Yağcılar'ın kendisinden 200 bin avro para istediğini ve parayı da Bulgaristan'da almak istediğini söylediğini öne sürdü. Nazmi Ö.'nün başvurusu üzerine, 'İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ve teknik araçla izleme' kararı alındı.

BULUŞMA SONRASI GÖZALTI

1 Eylül’de N.Ö. ile Yağcılar’ın Üç Şerefeli Camii’nde buluşmasının ardından ekiplerce gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Görüşmenin görüntü ve ses kayıtlarına alındığı belirtildi. Yağcılar’ın ikametinde ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter ve 5 yapraktan oluşan evraka el konuldu. Yağcılar’ın emniyette susma hakkını kullandığı bildirildi.

Yağcılar hakkında ayrıca TCK’nın 282. maddesi kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılırken, mal varlığı hareketlerinin incelenmesi ve MASAK raporu hazırlanması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.