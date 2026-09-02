Cumhuriyet Gazetesi Logo
Edirne Belediyesi'nde CHP'li imar komisyonu üyesine 'rüşvet' gözaltısı

Edirne Belediyesi'nde CHP'li imar komisyonu üyesine 'rüşvet' gözaltısı

2.09.2026 11:02:00
Güncellenme:
DHA İHA
Takip Et:
Edirne Belediyesi'nde CHP'li imar komisyonu üyesine 'rüşvet' gözaltısı

Edirne Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi avukat Engin Yağcılar (42), kentte müteahhitlik yapan Nazmi Ö.'den (72) imar karşılığında 200 bin avro rüşvet istediği iddiası üzerine gözaltına alındı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Edirne'de müteahhitlik yapan Nazmi Ö. (71), 23 Ağustos günü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, Kavgaz mevkisinde 2013 yılında belediyeden aldığı ruhsat onayı ile inşaata başladığını, 2016 yılında ruhsat yenilemek için gittiğinde ise kendisine binanın yola uzaklığında sorun olduğunu ve yıkılması gerektiğinin söylediğini anlattı.

Yıllarca inşaatında ilerleme kaydedemediğini söyleyen Nazmi Ö., 17 Ağustos günü daha önceden tanıdığı avukat Engin Yağcılar'ın kendisini telefonla arayarak, belediye imar komisyonu başkanı olduğunu ve gerekli ruhsat onayını da kendisinin çıkarabileceğini belirterek, buluşmak istediğini söylemesi üzerine aynı gün Edirne Adliyesi önünde bulunan kafede buluştuklarını söyledi.

Nazmi Ö., Yağcılar'ın  kendisinden 200 bin avro para istediğini ve parayı da Bulgaristan'da almak istediğini söylediğini öne sürdü. Nazmi Ö.'nün başvurusu üzerine, 'İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ve teknik araçla izleme' kararı alındı. 

BULUŞMA SONRASI GÖZALTI 

1 Eylül’de N.Ö. ile Yağcılar’ın Üç Şerefeli Camii’nde buluşmasının ardından ekiplerce gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Görüşmenin görüntü ve ses kayıtlarına alındığı belirtildi. Yağcılar’ın ikametinde ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter ve 5 yapraktan oluşan evraka el konuldu. Yağcılar’ın emniyette susma hakkını kullandığı bildirildi.

Yağcılar hakkında ayrıca TCK’nın 282. maddesi kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılırken, mal varlığı hareketlerinin incelenmesi ve MASAK raporu hazırlanması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Rüşvet #Edirne Belediyesi

İlgili Haberler

Emniyetteki ifadesinin tutanağı ortaya çıktı: Başkan Güner 'rüşvet' iddialarını reddeti
Emniyetteki ifadesinin tutanağı ortaya çıktı: Başkan Güner 'rüşvet' iddialarını reddeti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki ifadelerinin tutanağı ortaya çıktı.
MHP'li Feti Yıldız’dan 'parti kapatma' çıkışı: 'Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' eklenmeli
MHP'li Feti Yıldız’dan 'parti kapatma' çıkışı: 'Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' eklenmeli MHP'li Feti Yıldız, parti kapatmalara ilişkin "Siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir" önerisinde bulundu.
Şile Belediyesi iddianamesinde para trafiği Haluk Levent’in kardeşine kadar izlendi: ‘Rüşvet veren şüpheli’
Şile Belediyesi iddianamesinde para trafiği Haluk Levent’in kardeşine kadar izlendi: ‘Rüşvet veren şüpheli’ 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında belediyeden Sur Müzik’e yapılan ödemelerin ardından para hareketlerinin şüpheliler arasında aktarıldığı iddia edildi. Savcılık, para trafiğinin Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’e kadar uzandığını belirtirken, bilirkişi raporunda Levent’e festivalden doğrudan para aktarımı tespit edilmedi.