Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı

05 Kasım 2021 Cuma, 16:07

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da görev yaptığı belirtilen bir vergi müfettişi için harekete geçildi.

Vergi müfettişi U.A, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "Mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.







