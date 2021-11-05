Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da görevli bir vergi müfettişi gözaltına alındı.
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da görev yaptığı belirtilen bir vergi müfettişi için harekete geçildi.
Vergi müfettişi U.A, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "Mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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