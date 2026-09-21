Ekonomi yazarının 'fon soruşturması' paylaşımına engel! 'Manipülasyonu yapanlar bile bu hızda derdest edilmediler'

Fon piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler ve başlatılan soruşturmalar gündemdeki yerini korurken, ekonomi yazarı Uğur Gürses’in 16 Eylül’de yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında erişim engeli kararı verildiği ortaya çıktı.

Gürses paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu fonlar konusu, kriminal boyutunun da ötesinde Devlet Denetleme Kurulu'nun soruşturması gereken bir konu. Ne oldu? Kim izin verdi? Neden önlem alınmadı? Kimler Fayda sağladı”

Ekonomi yazarı, 16 Eylül tarihli bu paylaşımına İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı verildiğini duyurdu.

GÜRSES’TEN KARARA TEPKİ: 'YAPANLAR BİLE BU HIZDA DERDEST EDİLMEDİ'

Uğur Gürses, kararın ardından X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İfade özgürlüğünde bugün:

16 Eylül günü X'te yaptığım şu paylaşıma İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği erişimi engelleme karar vermiş.

X platformu henüz bu kararı uygulamadı.

Soruyorum; kriminal bir soruşturma var mı? Var. Bunu söylemenin ve Devlet Denetleme Kurulu'nın bu fon skandalını soruştursun talebinin nesi sakıncalı olmuş?

Fonlarda manipülasyonu yapanlar bile bu engelleme kararı alınması hızında derdest edilmediler..."