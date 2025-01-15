Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Bakan Işıkhan'la görüşecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret edecek.
GÜNDEM 'SGK BORÇLARI'
Saat 18.00'de gerçekleşmesi beklenen görüşmenin gündemi belediyelerin SGK borçları.
NE OLMUŞTU?
Bakan Işıkhan en son en borçlu 30 belediyeden 23'ünün CHP'li olduğunu dile getirmişti, borcu olan belediyelere haciz işlemi başlatılmıştı.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Vedat Işıkhan
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