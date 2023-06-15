Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:43

Güncelleme: 15.06.2023 - 10:43

İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün hakim karşısına çıkacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı’nın Soylu dönemindeki ihbarı üzerine geçen ocak ayında bir dava daha açılmıştı.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

3 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS CEZASI



İddianamede İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.