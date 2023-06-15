Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine hakkında açılan dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:43
Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün hakim karşısına çıkacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı’nın Soylu dönemindeki ihbarı üzerine geçen ocak ayında bir dava daha açılmıştı.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

3 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.


Ekrem İmamoğlu HAKim dava ibb

İlgili Haberler

Ali Mahir Başarır'dan 'Ekrem İmamoğlu' yorumu

Ali Mahir Başarır'dan 'Ekrem İmamoğlu' yorumu
CHP'de kritik zirve: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi

CHP'de kritik zirve: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
CHP'de liderlik yarışı: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özgür Özel...

CHP'de liderlik yarışı: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özgür Özel...

En Çok Okunan Haberler