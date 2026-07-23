Ekrem İmamoğlu'ndan 'Fatma Kaplan Hürriyet' tepkisi: 'Eninde sonunda kazanan...'

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de aralarında olduğu 20 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Her hafta yeni bir operasyon.

Her hafta yeni bir belediye başkanı.

Bu kez İzmit’in oylarıyla seçilen Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet.

Seçilmiş belediye başkanlarını peş peşe adliye koridorlarına taşıyan bu tablo, artık istisna değil; bir yöntem haline getirildi.

Ama unutulan bir şey var: Milletin iradesi, hiçbir koridorda tutuklu kalmaz.

Ne yaparlarsa yapsınlar...

Eninde sonunda kazanan, yine milletin iradesi olacak."