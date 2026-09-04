Ekrem İmamoğlu’ndan İBB davası çıkışı: 'Geriye senaryo kaldı!'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından İBB davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, duruşmada dosyadaki iddiaların dayanaklarının ortadan kalktığını savunarak, “Aylarca delil diye anlattıkları her ne varsa duruşma salonunda ortadan kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

“BURADAN ADALET ÇIKAR MI?”

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu soruları aziz milletimin huzurunda soruyorum, sormaya da devam edeceğim. Buradan nasıl bir sonuç çıkarabilir? Nasıl bir yargılama olacak? Buradan adalet çıkar mı? Sonrasında dikkatlice takip ettiğim itirafçıların, mahkeme heyetinden çok, ‘Söylediklerim doğru mudur?’ diye nasıl iddia makamına baktıklarını ben buradan dikkatle izledim. Ben gördüm, millet şahidimdir.”

“TARİHLER TUTMADI, RAKAMLAR TUTMADI”

Savcılığın dosyanın temel dayanaklarından biri olarak sunduğu kişilerin ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu öne süren İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savcılığın, dosyanın temel dayanaklarından biri olarak sunduğu, ‘dönüm noktası’, ‘bel kemiği’ olarak tarif ettiği kişilerin ifadelerindeki çelişkileri de gördük. Tarihler tutmadı, rakamlar tutmadı, iftiracıların beyanları birbirini yalanladı. Aylarca delil diye anlattıkları her ne varsa duruşma salonunda ortadan kaldırıldı. Geriye delillerle kurulmuş bir iddianame değil, çelişkilerle ayakta tutulmaya çalışılan bir senaryo kaldı.”

59 KİŞİNİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

İBB davasında verilen son ara kararla İmamoğlu ve 58 kişinin tutukluluğunun devamına karar verildi. 107 tutukluyla başlayan, Beyoğlu Belediyesi dosyasının eklenmesiyle tutuklu sayısı 110’a yükselen davada, son ara kararın ardından tutuklu sayısı 59’a geriledi.