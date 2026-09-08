Ekrem İmamoğlu'ndan sert 'Üsküdar' tepkisi: 'Seçimlerin bir anlamı kalmadığında...'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Üsküdar'in 'seçim' yoluyla AKP'ye geçmesine ve yaşananlara tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini tutuklayarak seçim kazanma zaferi Ak Parti’ye nasip oldu.

Türkiye’de seçimlerin bir anlamı kalmadığında rahat edeceğinizi mi zannediyorsunuz?

Üsküdar sizin değil.

İstanbul sizin değil.

Türkiye sizin değil.

Milletin.

Millet kendinin olanı elbet geri alacaktır."

Belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini tutuklayarak seçim kazanma zaferi Ak Parti’ye nasip oldu.



Türkiye’de seçimlerin bir anlamı kalmadığında rahat edeceğinizi mi zannediyorsunuz?



Üsküdar sizin değil.

İstanbul sizin değil.

Türkiye sizin değil.



Milletin.



Millet… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CA_iletisim) September 8, 2026

NE OLMUŞTU?

Tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos’ta CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmiş, AKP'nin adayı ise 18 oy almıştı.

AKP’nin yaptığı itirazın ardından mahkeme, 25 Ağustos’ta "seçimde usulsüzlük yapıldığı" ve "seçim güvenliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle seçimin yenilenmesine karar vermişti.

CHP'li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki, seçimden önce yapılan operasyonla tutuklanmış; seçimden kısa bir süre önce de CHP'li 4 meclis üyesi AKP'ye geçmişti.

Böylece, resmi olmayan sonuçlara göre; sandıkta Üsküdar'ı kaybeden AKP, ilçe yönetimini baskı ve tehditle yeniden aldı.