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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Vahap Seçer' tepkisi: 'Erdoğan siyasetinin geldiği nokta operasyon bağımlılığı!'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Vahap Seçer' tepkisi: 'Erdoğan siyasetinin geldiği nokta operasyon bağımlılığı!'

6.10.2026 15:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Vahap Seçer' tepkisi: 'Erdoğan siyasetinin geldiği nokta operasyon bağımlılığı!'

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Milli iradeyi gasp eden 'vurguncu' anlayışın çaresizliğinin geldiği son aşamadır. Erdoğan siyasetinin geldiği nokta 'operasyon bağımlılığıdır'" dedi.
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Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması, milli iradeyi gasp eden 'vurguncu' anlayışın çaresizliğinin geldiği son aşamadır. Erdoğan siyasetinin geldiği nokta 'operasyon bağımlılığıdır'" dedi.

"BU MİLLET SANDIKTA 'SİL BAŞTAN' DİYECEK"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli X hesabından yapılan paylaşımında, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması, milli iradeyi gasp eden 'vurguncu' anlayışın çaresizliğinin geldiği son aşamadır. Erdoğan siyasetinin geldiği nokta 'operasyon bağımlılığıdır'. Erdoğan'ın hayalindeki Türkiye, 'operasyonlar ülkesidir.' Sandıktan ve milletten ümidini kesmiştir. Erdoğan millet iradesine, yanındakiler ise devletin ve milletin malına çökmeye bağımlı hale gelmiştir. Eyüpsultan, Yenişehir, Mezitli Belediye Başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekilinin tutukluluğu da bir yolsuzluk operasyonu değil; 'asrın soygunu fon vurgunu' faillerinin gündemi örtme çabasının, dengesini kaybetmiş yargı kollarının siyasi operasyonlarının devamıdır. Bu millet sandıkta 'sil baştan' diyecek, Türkiye'yi huzura kavuşturacak tek iradedir."

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İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Vahap Seçer #Mersin Büyükşehir Belediyesi

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