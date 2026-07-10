Ekrem İmamoğlu 'yasakları' sıraladı: 'Benimle yarışmaktan korkuyor'

CHP'nin Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu paylaşımında, "Benimle yarışmaktan korkuyor. Sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor" ifadelerini kullanarak kendisine getirilen yasakları sıraladı.
İmamoğlu, "Sesim yasak, görüntüm yasak, fotoğrafım yasak, X hesabım yasak, mahkemeye gelmem yasak, savunma yapmam yasak!" dedi.
Benimle yarışmaktan korkuyor. Sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor. O yüzden:— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) July 10, 2026
Sesim yasak,
görüntüm yasak,
fotoğrafım yasak,
X hesabım yasak,
mahkemeye gelmem yasak,
savunma yapmam yasak!
NE OLMUŞTU?
Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının İstanbul'da afişlere asılması yasaklanmıştı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmişti. İmamoğlu ayrıca İBB davasında CMK 203 (Ceza davalarında mahkeme salonundaki düzen ve disiplini sağlama yetkisini düzenler) uygulanarak salondan çıkarılmıştı.