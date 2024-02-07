Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara: 'Her projemizi istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:22

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afetlere Karşı Dayanıklı İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"PROJE DEYİNCE BETON VE RANT ANLIYORSUNUZ"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Bugünden başlayarak 10 ayrı temada İstanbul'u geleceğe taşıyacak projelerimizi açıklayacağım. Projelerimizin tamamı halkçı adil, şehrimizi dönüştüren projelerdir.

* 'Yok mu artıran' mantığı bizde olmadı olmaz. Kopyala yapıştır yaparak kendi projeleri gibi sunmak isteyenlere söylüyorum; her projemizi istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz, kendi projeniz gibi anlatabilirsiniz. Dünyaya bizim baktığımız gibi bakmadığınız sürece sonuç almanızı beklemiyoruz. Proje deyince beton ve rant anlıyorsunuz, biz insan odaklı ve yerinde hizmet anlıyoruz.

"DEPREM TOPLANMA ALANLARINI İMARA AÇTILAR"

* Göreve gelince gördük ki İstanbul'da afete karşı bir proje yapılmamış. İBB kentsel dönüşümden resmen çekilmiş, sorumluluk bakanlık ve ilçe belediyelerine bırakılmıştı. 'Hiçbir şey yapmamışlar' demek elbette haksızlık ama özellikle İBB'yi sürecin dışına itmeleri çok kötü bir sonuca neden oldu.

* Deprem toplanma alanlarını imara açtılar. Belediyenin elinde rezerv alan olarak kullanılabilecek alanları özelleştirdiler, KİPTAŞ eliyle rezidans ve lüks konutlar ürettiler. Bugün yaşadığımız yüksek kira sorununun kaynağı da budur.

"69 ALANDAN SADECE 2'Sİ GERÇEK RİSKLİ ALAN"

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli ilan edilen 69 alandan sadece 2'si gerçek riskli alan. Bu çok vahim bir durum. Tabir-i caizse görevinizi kötüye kullanıyordunuz. Bir tarafta büyük hasar ve can kaybına yol açacak yerler varken, kentin kuzey alanına yönelmişlerdi.

* Son 20 yıldır insanları evlerinden ve semtlerinden ettiler. Vatandaş ve müteahhidi o kısır alan sıkıştırarak başbaşa bıraktılar. Kimsenin birbirine güvenmediği bir ortam oluştu. Kentsel dönüşüm tabirini vatandaşlar duymak istemiyordu. Kentsel dönüşümle ilgili inanılmaz bir önyargı oluşmuştu. Yıllar boyunca çözümsüz kalmış alanlarda umutsuz vatandaşlarımızla anlaşarak yeni bir dönemin başladığını gördük. Örneğin Eyüpsultan Yeşilpınar mahallesinde yıllardır çözülmemiş sorunları çözdük.

* İstanbul Deprem Konseyi Kurulması için güçlü çağrılarda bulunduk. Maalesef çağrılarımız karşılıksız kaldı. İBB’nin davetli olmadığı Afet Koordinasyon toplantıları organize edildi. Bütün bu ötekileştirici tabloya rağmen heyecanımızı kaybetmeden konuyu tüm boyutlarıyla ele almak üzere toplantılar düzenledik. Dayanıklı İstanbul için vizyon 2050 planı hazırladık.

* Kentsel dönüşüm projelerini bizle yapmak isteyen vatandaşlarımıza kamu bankalarından bir kuruş kredi verilmemesine rağmen yolumuza devam ettik. Kentsel dönüşümde vatandaşımızla yüzde 100 uzlaştık. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, toplam 5 bin 925 konutu sahiplerine teslim ettik.

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