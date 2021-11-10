Elazığ'da tutuklanan araştırma görevlisi tahliye edildi

10 Kasım 2021 Çarşamba, 13:24

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından açığa alındı.

Daha sonra emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kutum, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kutum, nöbetçi mahkeme tarafından "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Kutum'un avukatları tarafından yapılan itiraz üzerine ara karar verildi. Kutum'un tahliye edildi.







