Emekli polis AYM önünde intihar etmişti... Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Şekeroğlu mesajı: 'Vicdan bitti. Ahlak bitti...'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da emeklilerin seyyanen zam talebiyle düzenlediği eylem sırasında yaşamına son verme girişiminde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu’nun ölümünün ardından açıklama yaptı.

Şekeroğlu, 25 Eylül’de Anayasa Mahkemesi (AYM) önündeki eylem sırasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

İmamoğlu’nun açıklaması Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yayımlandı.

İmamoğlu, Şekeroğlu’nun yakınlarına ve iki çocuğuna başsağlığı dileyerek, “Üzüntümüzü ve öfkemizi anlatmaya kelimeler yetmez… Maalesef hiçbir söz Ali Bey’i geri getirmez… Vicdan bitti. Ahlak bitti” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERE EMEKLİLER İÇİN ÇAĞRI

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çeken İmamoğlu, belediyelere de çağrıda bulundu.

“Emeklileri bu kadar çaresizliğe mahkum edenlere diyecek söz bulamıyorum. Emeklilerimizin hakkını alana kadar duramayız” diyen İmamoğlu, İBB yönetimi ve belediyelerden emeklilere yönelik sosyal desteklere daha fazla ağırlık verilmesini istedi.

İmamoğlu, “İBB yönetimimize ve belediyelerimize sesleniyorum. Lütfen emeklilerimiz için barınma ve beslenme başta olmak üzere elimizden neler gelebileceğine daha çok odaklanalım. Yeter artık! Bir canımızı daha yitirmeye tahammülümüz yoktur” ifadelerini kullandı.