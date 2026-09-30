Emekliler Ali Şekeroğlu'nu ve taleplerini unutmuyor: Her cumartesi oturma eylemi kararı!

Geçen hafta Anayasa Mahkemesi önünde, emeklilerin seyyanen zam talepleriyle ilgili gerçekleştirilen basın açıklaması sırasında, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu yaşamına son vermişti.

Bugün emekliler hem bu durumu hem de seyyanen zam taleplerini unutturmamak için Ankara Kızılay'da bir araya geldi. Şekeroğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

"'BİREYSEL İNTİHAR' DEĞİL"

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın çağrısıyla bir araya gelen emekliler Ali Şekeroğlu’nun ölümünün yalnızca ‘bireysel intihar’ olmadığını bu intiharın arkasında ‘ekonomik, toplumsal ve siyasi’ koşulların bulunduğunu ifade etti.

Sürüklendikleri ekonomik çıkmazın sonuçlarının artık yalnızca mutfakta, pazarda, kirada ve faturalarda görülmediğinin altını çizen emekliler; yoksulluğun psikolojik ve toplumsal sonuçlarının da giderek ağırlaştığını belirtti.

Geçim sıkıntısı ve geleceksizliğin siyasi sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu vurgulayan emekliler “Milyarlarca liralık fon ve borsa soruşturmaları kamuoyunun gündemine geliyor, faize trilyonlarca lira ayrılıyor. Bir ömür çalışan, vergisini veren, primini ödeyen milyonlarca emekliye insanca yaşayabileceği bir aylık sağlamak neden ‘yük’ olarak görülüyor” diye konuştu.

Açıklamaya YENİ Parti, DEM Parti, SOL Parti ve DİSK de destek verdi.

OTURMA EYLEMİ KARARI

Siyasi iktidarın, Şekeroğlu'nun ölümüne sessiz kalmasını eleştiren emekliler, her cumartesi 14-16 saatleri arası Kızılay Sakarya Caddesi'nde oturma eylemi yapacaklarını duyurdu.

'PARA İÇİN DEĞİL ONURUMUZ İÇİN'

Tüm Emeklilerin Sendikası Mamak Şube Başkanı Aytekin Çelikcan, Şekeroğlu'nun "Para için değil onurumuz için" ifadesini sloganları olarak belirlediklerini açıkladı.