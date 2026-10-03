Emeklilerden Ali Şekeroğlu için oturma eylemi: 'Para için değil onurumuz için sokaklardayız'

Ankara'da Anayasa Mahkemesi binası önünde, emeklilerin seyyanen zam talepleriyle ilgili yaptığı basın açıklaması sırasında, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu yaşamına son vermişti.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olayın ardından emekliler bugün bir kez daha sokağa çıkarak seslerini duyurmak istedi.

Şekeroğlu'nun geçim sıkıntısı nedeniyle intiharına iktidarın ses çıkarmamasını ve seyyanen zam taleplerine karşı adım atılmamasını protesto eden emekli yurttaşlar, Ankara Kızılay Sakarya Caddesi'nde oturma eylemi yaptı.

Emeklilerin eylemde taşıdığı dövizler arasında, Şekeroğlu'nun yaşamına son verdiği sırada elinde bulunan "Para için değil onurumuz için!" yazılı döviz de yer aldı.