Emniyet 'iç karışıklık amacıyla dezenformasyon' dedi, inceleme başlattı
Emniyet, internetten elde edilen görüntülerle kendilerini yabancı uyruklu hesaplar gibi gösteren paylaşımları yapanlara yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde sosyal medyada göçmenler üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen hesaplarla ilgili olarak açıklama yaptı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini “Afgan, Pakistanlı” hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir.”
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