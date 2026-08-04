Emniyet'te 'bir tuhaf operasyon' açıklaması: Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ firarisini kim yakaladı?

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu yaptığı açıklamayla 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris’te konakladığı otelde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde yer aldığı belirtilen ve uzun süredir kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar’da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

10 YILDIR ARANIYORDU

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timde yer aldığı belirtilen ve timin firari son üyesi olduğu değerlendirilen eski helikopter pilotu, ihraç yüzbaşı Karatepe'nin izini süren 10 yıldır süren güvenlik birimleri, analiz ve teknik takip çalışmalarını sonuçlandırdı.

Hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" ile "silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma" suçlarından arama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Karatepe, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı… pic.twitter.com/TAsdqc4ZUx — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 1, 2026

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Hakkında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına suikast", "Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli yağma", "Konut dokunulmazlığının ihlali" ile çeşitli diğer suçlardan yakalama emri bulunan Karatepe, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı. Burkay Karatepe'nin Muğla'ya getirilmesine mütakip hakkındaki adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülecek."

"BİR TUHAF OPERASYON" AÇIKLAMASI: FİRARİ FETÖ’CÜYÜ KİM YAKALADI?

T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan, söz konusu operasyonla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Operasyon yapıldı, yapılmasına ama sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi aşamasında yaşananlar operasyona gölge düşürdü maalesef" diyen Şardan, "Bakanlık açıklamasında, Muğla Emniyeti’ndeki açıklamada yer alan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Muğla Emniyet Müdürlüğü’nden hiç söz edilmedi" ifadelerini kullandı.

Şardan, yazısında, "Sormak lazım; Karatepe’nin yakalanmasını neresi koordine etti? Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı mı yoksa Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı mı? Savcılık talimatıyla yürütülen operasyonda Muğla Emniyeti var mı, yok mu?" sorularını sordu.

Tolga Şardan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:

"Hafta sonunda FETÖ’ye yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

MİT’in verdiği destekle polis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 15 Temmuz 2016 gecesi suikast gerçekleştirmek amacıyla harekete geçen ve FETÖ’cü oldukları anlaşılan eylem timinde görevli eski Yüzbaşı Burkay Karatepe’yi, Afyonkarahisar’da saklandığı evde yakaladı.

Operasyon yapıldı, yapılmasına ama sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi aşamasında yaşananlar operasyona gölge düşürdü maalesef.

Şöyle ki; başarısız darbe girişimden sonra 10 yıl boyunca kayıplara karışan ve Interpol’un kırmızı bülteniyle aranan Karatepe’nin yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama 1 Ağustos sabahı saat 08.46’da İçişleri Bakanlığı’nca yapıldı.

Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nın koordinesinde Afyonkarahisar ve Eskişehir Emniyet Müdürlüklerinin çalışmasıyla Karatepe’nin yakalandığını duyurdu.

Ancak aynı gün saat 18:06’da bu kez Muğla Emniyet Müdürlüğü, aynı operasyonla ilgili özel açıklama yayımlayıp kamuoyunu bilgilendirdi.

Muğla Emniyeti; Karatepe’nin 1 Ağustos 2026 günü yakalandığını duyurduğu açıklamasında, operasyonun Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde ve Afyonkarahisar, Eskişehir ile Muğla Emniyet Müdürlükleri’nce yürütüldüğü bilgisine yer verdi.

Yanı sıra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da firari Karatepe’nin Afyonkarahisar’da yakalandığını ve işlemlerin Muğla’da sürdürüleceğini 1 Ağustos akşamı saat 18.40 sularında açıkladı.

Muğla’daki açıklamadan birkaç saat sonra bu kez İçişleri Bakanlığı’nca pazar sabahı saat 10.56’da yeni bilgilendirme mesajı yayımlandı.

Bakanlık açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nda özel bir çalışma grubu oluşturulduğu ve Afyonkarahisar ve Eskişehir Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki İstihbarat Şubeleri’nin çalışmalara katıldığı anlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, Muğla Emniyeti’ndeki açıklamada yer alan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Muğla Emniyet Müdürlüğü’nden hiç söz edilmedi!

Bakanlık, daha sonra operasyonla ilgili görüntüler ve detayları paylaştı.

Pazar akşam saatlerinde ise, Karatepe’ye yardımcı olan bir kişinin ise Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yakalanıp tutuklandığı kamuoyuna aktarıldı.

Peki şimdi sormak lazım; Karatepe’nin yakalanmasını neresi koordine etti? Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı mı yoksa Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı mı?

Savcılık talimatıyla yürütülen operasyonda Muğla Emniyeti var mı, yok mu?

Hakikaten şaka gibi olaylar.

Yönetimsel sorun mu? Yoksa yakalanan kişiden kaynaklı Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde prim yapmak mı?

Operasyonları ve adli soruşturmaları ilk önce kamuoyuna duyuran Adalet Bakanlığı neden sessiz?

Polis içindeki çekişmeye Adalet Bakanlığı dahil olmamış gibi duruyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Muğla Valiliği’nden ses yok!

Emniyet’te beklenen il emniyet müdürleri ve merkez teşkilatında taşları oynatacak kararname öncesinde yaşanan garip olaylar zinciri."