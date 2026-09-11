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Emniyet'te 'FETÖ' operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

Emniyet'te 'FETÖ' operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

11.09.2026 09:29:00
Güncellenme:
AA
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Emniyet'te 'FETÖ' operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta EMAR (Emniyet Mahrem Analiz Raporu) veri kaydı olan 20 şüpheli belirlendi.

Çalışmalarda, FETÖ'nün mahrem yapılanmalarında yer alan kişilerle irtibatları olduğu, kapatılan Bank Asya'da hesapları veya hesaplarında artış bulunduğu ve ardışık aranma kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Ekipler, 5'i aktif, 3'ü ihraç kamu görevlisi ve 12'si özel sektör çalışanı 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Fetö operasyonu

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