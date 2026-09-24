Emniyet’te yeni görevlendirmeler: Kritik görevler o isme verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde üst düzey atamaların ardından yeni görev dağılımı netleşti. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan imzasıyla yayımlanan yazıyla, genel müdür yardımcılarının sorumlu olacağı başkanlık ve daire başkanlıkları belirlendi.

“Genel Müdür Yardımcıları Görev Dağılımı” başlıklı yazıya göre Mustafa Çalışkan, Emrullah Gölcük, Selçuk Doğuş, Ali Karabağ, İsmail Hakkı Günay ve Akif Pektaş’ın görev alanları kesinleşti.

18 Eylül’de yayımlanan kararnameyle Emrullah Gölcük, İsmail Hakkı Günay, Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştı.

MUSTAFA ÇALIŞKAN’A 4 BİRİM BAĞLANDI

Nefes’in aktardığına göre Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan’ın sorumluluğuna dört kritik birim verildi.

Çalışkan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığından sorumlu olacak.

ASAYİŞ VE GÜVENLİK GÖLCÜK’TE

Emrullah Gölcük’ün sorumluluk alanında ise Asayiş Daire Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı yer aldı.

Gölcük, son kararname öncesinde Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

DIŞ İLİŞKİLER VE INTERPOL-EUROPOL DOĞUŞ’A BAĞLANDI

Buna göre Selçuk Doğuş’un görev alanı ise dört birimden oluşuyor.

Doğuş, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığından sorumlu olacak.

TRAFİK VE KORUMA KARABAĞ’A EMANET

Ali Karabağ’ın sorumluluğuna ise Trafik Başkanlığı, Koruma Daire Başkanlığı, Tanık Koruma Daire Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı verildi.

Karabağ, son kararnameyle Polis Başmüfettişliği görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştı.

PERSONEL VE SİBER GÜVENLİK GÜNAY’IN SORUMLULUĞUNDA

İsmail Hakkı Günay’ın sorumluluk alanında Personel Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bulunacak.

Günay, yeni görevlendirme öncesinde Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

AKİF PEKTAŞ’A 4 BİRİM

Akif Pektaş’ın sorumluluğuna ise Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İnşaat-Emlak Daire Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bağlandı.

9 BİRİM DOĞRUDAN ALİ FİDAN’A BAĞLI

Yeni görev dağılımında bazı kritik birimler ise doğrudan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’a bağlı olacak.

Buna göre Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İstihbarat Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi ve Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Emniyet Genel Müdürü makamına bağlı görev yapacak.