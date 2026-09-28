Emniyet Teşkilatı Sendikası iş bırakacağını duyurmuştu: Emniyet'ten açıklama geldi

Emniyet Teşkilatı Sendikası, son beş günde yedi teşkilat mensubunun yaşamını yitirdiğini belirterek ekonomik ve sosyal sorunlara, çalışma koşullarına ve özlük haklarındaki eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakacağını açıklamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iş bırakmanın polisleri kapsamadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan polislerimizin iş bırakacağına yönelik iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."