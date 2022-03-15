Uyuşturucu kaçakçısından çocuklarına burs alan polisler, suç örgütü dosyasından çıkan hâkim...

15 Mart 2022 Salı, 10:55

T24 yazarı Tolga Şardan, "Bataklık" adı verilen kara para soruşturmasının İstanbul Emniyet Müdürlüğü içerisinde bazı üst düzey isimlere uzandığını yazdı.

Şardan'ın aktardığına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan suç örgütü liderleri Çetin Gören ve Nejat Daş'ın bağlantılarına ilişkin yapılan incelemede, Daş'ın İstanbul'da bazı polis müdürlerinin çocuklarına eğitim bursu verdiği anlaşıldı.

Daş'ın burs verdiği polis sayısının 20 dolayında olduğunun ifade edildiğini ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı geçen polislerden bir bölümü hakkında idari soruşturma başlattığını belirten Şardan, yazısına şöyle devam etti:

"Bu arada aynı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün firarı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Ankara'ya davet edilip İçişleri Bakanı Soylu ile buluşmasını organize eden KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu ile KOM Dairesi'nden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu hakkında neden soruşturma başlatmadığı merak konusu emniyet çevrelerinde.

Genel müdür koltuğunda oturan Mehmet Aktaş, bir yerlerden ya da birilerinden çekiniyor kanımca.

Bataklık dosyasından söz açılmışken, örgütün diğer lideri Çetin Gören'in İstanbul'da yaşamasına karşın ikamet adresini geçici olarak Elazığ'a taşıyıp taşıma silah ruhsatı alma konusu vardı.

Hem de Hollanda tarafından Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranırken!

Gören'in silah ruhsatına imza koyan dönemin Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, adli soruşturmaya konu olan işleme karşın halen Sakarya Valisi olarak görevinin başında.

Hakkında herhangi bir soruşturma açılmadı Vali Bey'in.

Artık, kim ya da kimler koruyorsa kendisini!"

AKP YÖNETİCİLERİYLE 'MİT BENZERİ GİZLİ OLUŞUM'

Şardan, yazısının diğer kısmında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İzmir merkezli başlattığı suç örgütü dosyasında bir hakimin adının geçtiğini ifade etti.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

"Dosyanın içeriği MİT benzeri bir gizli oluşum kurmak. Bu dosya üzerinde halen gizlilik kararı var. Fazla detay verme olanağım yok ne yazık ki. Fakat küçük detaylar verebilirim. Suç örgütü lideri bir kadın. Bu örgüt içinde AKP'nin İzmir kadrosunda siyaset yapan dört isim var şüpheli konumunda. AKP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Taş, AKP Eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gedikoğlu ile Eski Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Ölmez ve Cüneyt Güven'in adı geçiyor. Bu isimler geçen ocakta gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi.

Dosyada 26 şüpheli ismi var. 200'den fazla mağdur var. Sisteme girebilmek için daha henüz işin başında 10 bin lira veriliyor. Sisteme giren isimler arasında akademisyenler, avukatlar, yargı mensupları var. Sisteme giriş amacı ise, talep sahiplerinin bulundukları konumu yükseltmek yani bürokrasi içinde yer edinmek, güç kazanmak. Dosyanın savcılıktaki hazırlık süreci devam ediyor. Ancak dosya içinde Ankara Adliyesi'nde görevli bir hâkimin adı çıktı. Hâkim Bey'in adını gizlilik kararı nedeniyle şimdilik açıklamıyorum.

Aldığım bilgiye göre Hâkim Bey'in, suç örgütü lideri kadın ile bağlantısı bulunuyor. Hâkim Bey'le ilgili bilgilere ulaşılması sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na yazı yazarak gelişmeyi bildirdi. Sonrasında adı geçen hâkim ile ilgili "meslekten çıkarma" cezası istemiyle inceleme başlatıldı. Bu süreçte Hâkim Bey, ihraç edilmek yerine emekliliğini istedi. İsteği kabul edildi. Ankara Adliyesi'nde önemli davalara bakan Hâkim Bey, yaşamının bundan sonraki bölümünde avukatlık yapacak! Aynı dosyada yer alan yargı mensubu sadece söz konusu hâkim değil elbette. Başka yargı mensuplarının da ismi geçiyor.

Bu noktada anlayamadığım bir konu var. Dosyanın içinde iktidar partisinin eski mensupları ile yargı personelinin bulunması nedeniyle "gizlilik kararı" verilmesi. Özel bir oluşum içindeki farklı kamu ve sivil isimlere koruma zırhı sağlanması dikkat çekiyor."







