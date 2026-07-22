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En yaşlı ve en eski CHP üyesi Gezer CHP'den istifa etti

En yaşlı ve en eski CHP üyesi Gezer CHP'den istifa etti

22.07.2026 17:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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En yaşlı ve en eski CHP üyesi Gezer CHP'den istifa etti

CHP'nin hayattaki en yaşlı ve en eski üyesi 103 yaşındaki 80 yıllık partili emekli öğretmen Abdurrahman Gezer, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

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103 yaşındaki 80 yıllık CHP üyesi, Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen Abdurrahman Gezer, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 

Gezer, daha önce Özgür Özel'e desteğini açıklayarak 'mutlak butlan' kararına "103 yaşını bitiriyorum. Çok yoruldum. Ama CHP’de yaşananlar beni çok yordu” yorumunu yapmıştı. 

İSTİFASINI DUYURDU

Yalova'nın ve CHP'nin çınarı olarak bilinen Abdurrahman Gezer hoca sosyal medya hesabından " 1946 yılında Üye olduğum CHP'den 21 Temmuz 2026 tarihi itibariyle istifa ettim. İlanen duyurulur" açıklamasını yaptı.

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