Enflasyon hesabı yargıya taşınmıştı... Savcılıktan TÜİK yöneticileri hakkında 'soruşturmaya yer yok' kararı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:30

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:07

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler tartışılmaya devam ederken TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, madde fiyatlarının yayımlanmasını durdurmalarına ilişkin eleştirileri, "Geçmişte açıklanan madde fiyatlarının bir gösterge niteliği yoktur. Madde fiyatlarının açıklanması için ekstra bir gün daha çalışma yapmak gerekiyor. Bu sebeple artık gösterge niteliği taşımayan bu fiyatları yayınlamıyoruz" diyerek yanıtlamıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), halkın algıladığı enflasyonla, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun farklılık gösterdiğini, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak konuyu yargıya taşıdı. Avukatlar, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve TÜİK Başkan Yardımcıları hakkında "fiyatları etkileme", "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 10 Temmuz'da suç duyurusunda bulundu.

"TÜİK BİLİMSEL VE TEKNİK BAKIMDAN ÖZERKLİĞE SAHİP"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından parti avukatlarının suç duyurusu işleme alınarak "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verildi. Kararda, TÜİK'e herhangi bir konuda talimat verilmediği, istatistiklerin bilimsel ve özerkliğe bağlı açıklandığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dosyadaki tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümler çerçevesinde ülkemizin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki resmi istatistiklerini derlemek değerlendirmek analiz etmek ve yayınlamakla yetkili ve görevli olduğu, bu suretle üretilen resmi istatistikleri başta Cumhurbaşkanlığı Makamı olmak üzere bakanlıklar, kamu kurumun ve kuruluşları ile tüm karar organları, araştırmacılar, uygulayıcılar ve diğer kullanıcıların istifadesine sunduğu.

Kurumun kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli bir kamu kurumu olup Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilişkili kuruluşu olduğu, yine 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 'Bilimsel ve Teknik Özerklik' kenar başlıklı 599. Genel maddesine göre ülkemizdeki resmi istatistiklerin üretilmesine ilişkin çerçeveyi belirleyen Resmi İstatistik Programı'nın uygulanmasında kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere veri kaynakları istatistiki yöntem ve süreçlerin seçime dağıtımı, içerik şekli ve zamanının ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere, hiçbir konuda talimat verilemeyeceğinin düzenlendiği, bu düzenleme ile kurumun resmi istatistiklerinin üretilmesi süreçlerinde bilimsel ve teknik bakımdan özerkliğe sahip kılınmıştır."

"ATFEDİLECEK HERHANGİ BİR KUSUR BULUNMAMAKTADIR"

Kararın devamında benzer iddialara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalarda işleme konulmama kararı verildiği ve bu kararın kesinleştiğine vurgu yapıldı. Kararda, şunlar kaydedildi:

"İddiaların soyut ve genel nitelikte kaldığı, söz konusu iddialara ilişkin olarak şikayet edilenlere atfedilebilecek herhangi bir kusur ve sorumluluk bulunmadığı, şikayet edilen hakkında soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşılmakla; ihbar edenin başvurusuna ilişkin soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."