Enginyurt'tan İnce'ye sert tepki: Tek derdin muhalefet

14 Kasım 2021 Pazar, 13:51

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin muhalefeti hedef alan sözlerine Demokrat Parti'den tepki geldi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından İnce'ye yanıt verdi.

"AKP hükümetinin yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlüklerinden hesap soracağız diyoruz. Ses Muharrem İnce denilenden geliyor" diyen Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Hesabı mahkemeler sorarmış, muhalefet proje üretirmiş. Muharrem efendi! Kul hakkının, soygunun, talanın, yağmanın hesabı sorulur. Sana ne oldu? Tek derdin Muhalefet"

İnce, İzmir'de partisinin ilçe başkanlıklarının açılışı sırasında yaptığı konuşmada "Muhalefet Türkiye'de hep 'Hesap soracağız' diye muhalefet yaptı. Muhalefetin görevi hesap sormak değildir, proje üretmektir. Hesap sormak yargının işidir" demişti.

