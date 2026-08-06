Erbakan’dan kademeli emeklilik çağrısı: Mağduriyet artık giderilmeli

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emeklilikte Adalet Derneğinin yürüttüğü kademeli emeklilik mücadelesine destek verdi.

Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İş başa düştü! Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir. Bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkı, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Çözüm nettir: Kademeli Emeklilik! Emad Derneği’nin haklı mücadelesini destekliyor, yetkilileri bu mağduriyeti kalıcı olarak gidermeye davet ediyorum."