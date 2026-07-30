Erdal Beşikcioğlu'nun ardından sıra Mansur Yavaş'ta mı? Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz’dan dikkat çeken analiz!

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındılar.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın gözaltına alınmasıyla birlikte İstanbul’da CHP’nin kazandığı 26 ilçeden 14’üne operasyon yapılarak belediye başkanları gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yargı bürokrasisinde yapılan dikkat çekici değişikliklerin ardından Ankara’da başlayan operasyonlar kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in tutuklanmıştı. Bugün Ankara'da bir operasyon daha gerçekleşti. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONLAR MANSUR YAVAŞ'A MI UZANACAK?

Son gelişmeleri Cumhuriyet TV yayınında değerlendiren Siyaset Bilimci ve Araştırmacı Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz, “CHP’de kalmanın konfor alanı yaratacağına dair bir iddia vardı. Bu gözaltıyla birlikte ortadan kalkmış oldu. Erdal Beşikcioğlu CHP’de kalmayı tercih eden bir isimdi. Mansur Yavaş’ın da CHP’de kaldığı düşünülünce, Özgür Özel’in ifadesiyle kendisine bir zorlama ve dayatma da yapılmıyorsa bu operasyonlar Mansur Yavaş’a uzanacak bir yolun başlangıcı olabilir” dedi.

İktidarın bu operasyonlar ile seçmene mesaj verdiğini savunan Yılmaz, “İktidar seçmene ‘Oyunuzun hükmü yok. Ya parti değiştirtiyorum ya da özgürlüklerinden mahrum ediyorum’ diyor. Demokrasi bir sonraki seçimde ülkeyi kimin yöneteceğinin bilinmediği belirsizlik halidir. İktidar artık bir kesinlik yaratmak istiyor. Artık Türkiye’de iktidarın değişemeyeceği mesajı veriliyor. Bu insanları sandıktan uzaklaştırmanın da bir yöntemi. Siyasi rakiplerinin rakip olmasının önüne geçildiği gibi seçmen sandıktan uzaklaştırılıyor” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN HDP BENZETMESİ!

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alınmasına sebep olan ifadede verildiği iddia edilen rüşvetin tarihinin ve miktarının “hatırlanmaması” dikkat çekmişti. Yılmaz bu durumun “ikili devlet” yapısından kaynaklandığını savundu ve şunları kaydetti:

“İktidara yakınsanız başınıza hiçbir şeyin gelmediği, Anayasadan ceza kanunundan azade tutuluyorsunuz. Bir taraf işlemediği suçlardan cezalandırılırken diğer taraf işlediği suçlarla ilgili cezalandırılmıyor. Bu durum Selahattin Demirtaş’ın ‘terörist’ denilerek tutuklanmasını anımsatıyor. Oysa tutuklanmasının sebebi ‘seni başkan yaptırmayacağız’ demesiydi. Bugün yürütülen süreçte ise Abdullah Öcalan siyasetçi muamelesi görüyor. Çünkü o da muhtemelen ‘seni başkan yaptıracağız’ diyor. Yani Türkiye’de makul aktör olmanın yolu her ne yapmış olursanız olun suçunuz ne olursa olsun tek bir belirleyen var iktidardakilerin iktidarını tehdit edip etmediğiniz.

"Geçmişte HDP’nin düşürüldüğü duruma bugün YENİ Parti’yi kuran değişimci kadrolar düşürülüyor” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Ekrem İmamoğlu’na suç örgütü denmesi, iddianamenin CHP kurultayıyla başlaması da boşuna değil. HDP’ye ‘terör örgütünün siyasi ayağı’ dendiği gibi Yeni Parti’ye de ‘İmamoğlu suç örgütünün siyasi uzantısı’ diyerek kurdukları tüm partilerinin kapatılacağı bir yol da açılıyor.”