Erdoğan'ın 'sır küpü' Hakan Fidan'ın yeni makamında ilk fotoğraf

Erdoğan'ın 'sır küpü' Hakan Fidan'ın yeni makamında ilk fotoğraf
Mevlüt Çavuşaoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nı devralan Hakan Fidan göreve başladı. Fidan'ın yeni makamındaki ilk fotoğrafı da basına servis edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirdiği Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.
Devir teslim töreninin ardından görevine başlayan Fidan'ın yeni makam odasından ilk fotoğrafı da paylaşıldı.
Eski MİT başkanı Hakan Fidan, "Erdoğan'ın en yakın sırdaşlarından biri" olarak niteleniyor. 2010’dan beri MİT’in başında olan Fidan, daha önce de başbakanlığı döneminde Erdoğan’ın danışmanıydı.
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