Erdoğan 12 Eylül darbesini 'mahkum' etti ama... Kenan Evren'in o sözleri hafızalarda!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, dün 46'ıncı yıldönümü olan 12 Eylül Askeri Darbesi'yle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Sokak olayları ve siyasi istikrarsızlık bahane edilerek millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan, bir soldan pek çok insanımızı darağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye’nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışlığa, yoksulluğa, vesayetçilerin keyfî idaresine mahkûm edildi. Terör başta olmak üzere bugün hâlâ enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var."

AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte bu dönemin sona erdiğini ve “Yeter. Söz de karar da milletindir" denildiğini öne süren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye’de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat’ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

KENAN EVREN NASIL ANLATMIŞTI?

12 Eylül 1980'de yapılan darbenin lideri Kenan Evren, 2010 yılında Sözcü gazetesine verdiği röportajda Erdoğan'ın Başbakan olduktan hemen sonra kendisini Boğaz'daki Kalender Orduevi'nde "gizlice" ziyaret ettiğini açıklamıştı. Evren, o ziyarette Erdoğan'ın kendisine karşı yaklaşımını şu ifadelerle anlatmıştı:

"Tayyip Erdoğan'ın yasağı CHP'nin desteği ile kaldırılıp Siirt'ten tekrar milletvekili seçilince işte o zaman beni ziyaret etmek istemiş. Ben de kendisine randevu verdim. Hatta, Kalender Orduevi'ne makam otosuyla değil... Sivil arabasıyla geldi. Biz de kimseye haber vermeden gizlice içeri aldık. Yarım saat kadar oturdu. Bana saygılarını, sevgilerini sundu. Bu ülkeye yaptığım iyiliklerden söz etti. Sizin gibilere bu ülkenin ihtiyacı var falan gibi sözler etti. Elimde teyp yok ki. Aklımda kalanlar bunlar... Aradan yıllar geçmiş."

"SİZİN ZAMANINDA BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDIM..."

Röportaja göre Kenan Evren, bir başka olayı da şöyle anlattı:

"Hani şimdi Bodrum'da oturuyor. Polis şefiydi. Polisin en büyük makamlarına kadar geldi. Genel müdür oldu. Bakan oldu. Siyasi partinin başına geçti. Yaşlandık artık o isimleri unutuyorum. Neydi onun adı: Mehmet Ağar... Onun oğlunun düğünü vardı İstanbul'da. Kadıköy'deki büyük kulüpte. Bu kulüpte düğün yapılacak. Demirel de gelecekti ama gelmedi. O zaman Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanıydı. 1998 yılı Ağustos ayı idi. Oturduk nikah masasına. Ben de nikah şahidiyim. Nikahı da Tayyip Erdoğan kıydı. Tören bittikten sonra Tayyip Erdoğan yanıma, oturduğum masaya geldi. Konuştuk. O'na devlet başkanlığım sırasında zamanın belediye başkanı Bedrettin Dalan'a yaptığım yardımlardan falan söz ettim. Bunun üzerine Tayyip Erdoğan bana; Ahh Paşam Ahh dedi... Sizin zamanınızda ben olacaktım ki Belediye Başkanı... Neler neler yapar... Sizin desteğinizle İstanbul'u uçururdum!.."

"KENDİSİNİ HALA SEVERİM"

Kenan Evren, Tayyip Erdoğan'la ikinci buluşmasının da Başbakan olduktan hemen sonra Kalender Orduevi'nde gerçekleştiğini söylemişti. Evren, Erdoğan'ın kendisini, ilk kalp spazmını geçirdiği tarihte de GATA'da ziyaret ettiğini belirterek "O zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile birlikte gelmişti. Bir de 2005 yılında Nurettin Ersin Paşa'nın cenaze töreninde birlikte olmuştuk" dedi. Evren, Başbakanlık Konutu'na iki kez gittiğini ve Erdoğan ile aralarının çok iyi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Ancak referandum sırasında darbeci Evren olduk çıktık. Ama siyaset bu. Hoş görmek lazım. Ben kendisini hala severim.. Ondan bir kötülük görmedim... Başbakan olmadan önce de.. Sonra da Bana hep saygılı oldu... "