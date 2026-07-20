Erdoğan'a 'ömür boyu başkanlık' teklifi iddiası: Yeni AKP'li Özbudun'dan 'fıkralı' paylaşım

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen Serap Yazıcı Özbudun, Şubat 2025'te partisinden istifa ederek AKP'ye katılmıştı.

Kısa Dalga yazarı gazeteci Sedat Bozkurt, AKP'li Özbudun'un "Başından beri ben parlamenter sistemi savunageldim, bugün de aynı noktadayım. Bir yolunu bulsak da tekrar parlamenter sisteme dönebilsek. Anayasaya geçici bir madde koysak ve siz kaydı hayat şartıyla cumhurbaşkanı kalsanız" ifadelerini kullandığını iddia etmişti.

Özbudun, söz konusu iddianın ardından sosyal medya hesabından 'fıkralı' bir paylaşım yaptı.

Özbudun şunları yazdı:

"Son bir iki gündür yazılanları okuyunca aklıma ister istemez şu hikaye geldi :

"Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a dua etmiş ve ’Yarabbim bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş... Dua tutmuş; Davut, kızının adını Ayşe koymuş... Gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Hz. Davut kızı yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken Azrail gökten bir keçiyle çıkagelmiş ve ’Kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş..."

Dinleyenlerden biri dayanamamış:

"Yahu bunun neresini düzelteyim... Hz. Davut değil Hz. İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, kurban edilen de keçi değil koç olacaktı!"

Böylesine yoğun gündemin zihinleri meşgul ettiği bir ortamda biraz da magazine ihtiyaç var"