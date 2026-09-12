Erdoğan'a seslendiler... Üsküdar'da yurttaşlardan Sinem Dedetaş'a destek: 'Ben irademi geri istiyorum!'

YENİ Parti tarafından Üsküdar İskele Meydanı’nda düzenlenen “Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir” buluşmasına binlerce yurttaş katıldı.

Üsküdarlıların yanı sıra İstanbul’un çeşitli ilçelerinden de çok sayıda kişi buluşmaya katılarak tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a destek verdi.

Yurttaşlar, Dedetaş’ın tutuklanmasına ve ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimlerinde Üsküdar Belediyesi’nin AKP’ye geçmesine tepki gösterdi.

Dedetaş’ın belediye başkanlığından çok memnun olduğunu belirten bir kadın, “Haksız yere alındı zavallım” dedi.

Bir başka yurttaş ise “Başkanımızı geri istiyoruz. Biz kazanıyoruz, onlar çalıyor. Böyle olur mu” diye konuştu.

“SİNEM BAŞKAN’I ÇOK SEVİYORUZ, ÜSKÜDAR ÇOK ÜZGÜN”

Dedetaş’a destek vermek için buluşmaya geldiğini belirten bir yurttaş, “Sinem Başkan’a destek olmak amacıyla geldik. Tutukluluğunun haksız ve siyasi olduğunu biliyoruz. Sinem Başkan’ı çok seviyoruz. Üsküdar çok üzgün” ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş, tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan’ı da hatırlatarak, “Fatma Hürriyet Kaplan ve Sinem Dedetaş’ın derhal özgürlüklerine kavuşması gerekiyor. 157 bin oy almış birisi içeride yatamaz” dedi.

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde belediyenin AKP’ye geçmesine tepki gösteren bir Üsküdarlı ise “Şiddetle kınıyoruz. Üsküdar’ın hakkı Sinem Dedetaş’ın. Başka hiç kimsenin değil” diye konuştu.

“ONU HAKSIZ YERE İÇERİ ATTILAR, BİZ BUNU ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Başka bir yurttaş, “Sinem Dedetaş gerçekten mükemmel bir başkandı. Onu haksız yere içeri attılar. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. O yüzden buradayız” dedi.

Belediyenin AKP’ye geçmesine ilişkin konuşan bir başka yurttaş ise şöyle dedi:

“Belediye başkanlarının, meclis üyelerinin yakasına AK Parti rozetini takabilirler. yurttaşın yakasına AK Parti rozetini takabiliyor mu? Önemli olan o.”

Bir yurttaş, “Asla geri adım atmayacağız. Demokrasi mücadelesine devam” derken, bir başka yurttaş da “Sinem Dedetaş için buradayız. Başkanımızı istiyoruz. Özgürlük istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dedetaş’ı yalnız bırakmayacaklarını söyleyen başka bir yurttaş ise “Sinem Hanım’ı yalnız bırakmayacağız. O çok güzel bir belediye başkanıdır. Her zaman onun arkasındayız. Her şey çok güzel olacak” dedi.

“BEN İRADEMİ GERİ İSTİYORUM”

Dedetaş’ın tutuklanmasına ve belediye yönetiminin el değiştirmesine tepki gösteren bir kadın ise şunları söyledi:

“Sinem Hanım’ı çok seviyoruz. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmasın. O bizim onurumuzdur. O bizim dik duran, omurgalı başkanımızdır. Onu çok seviyoruz. Kesinlikle biz bu adaletsizliği kabul edemiyoruz. Milletin oyunu çalarak koltuğa oturanları şiddetle kınıyorum. Bu adaletsizliği, bu hukuksuzluğu reddediyoruz. Kabul etmiyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde bu yaşımıza geldik. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir hukuksuzluk yaşanmadı. Kelimeleri ağzımda tutuyorum. Bir kadın olarak kötü konuşmak istemiyorum. Kınıyorum, şiddetle kınıyorum.

Bunlar geleceğimize örnek olması gerekirken, geleceğimize, çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar. Biz çocuklarımıza doğruluğu öğretmeye çalışırken, çocuklarımız bu haksızlığı, hukuksuzluğu gördüğü zaman onlara bir şey izah edemiyoruz. Bunlar kötü örnek, bunlar sonunda gidecek. Her şey çok güzel olacak. Bütün başkanlarımızı çok seviyoruz. Onların tez zamanda özgürlüğünü istiyoruz. Adaletin terazisiyle oynayanlar bilmelidir ki bir gün adaletin onlara da lazım olacağını hiçbir zaman unutmasınlar.

Millet aç, millet susuz, millet kira ödeyemiyor. Bunlarla uğraşsınlar. Koltuk sevdasını bıraksınlar. Milletin derdiyle ilgilensinler. Buradan Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Duysun bu milletin sesini, duysun bu yurttaşın sesini. Milletin geleceğiyle ilgilensin. Rantı bıraksın, koltuğu bıraksın. Milletin psikolojisiyle oynayamazsın. Milletin geleceğiyle oynayamazsın.

Biz nasıl oy kullanacağız? Neye inanacağız? Neye güveneceğiz? Bir sandığa nasıl gideceğiz? Kullandığımız oyun üzerine gelip oturuyorlar. Ben irademi geri istiyorum. Ben oyuma sahip çıkıyorum. Ben oyumu istiyorum. Oyumu bana verecekler.”