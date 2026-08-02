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Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ismin yakalanışı: Yüz tanıma sistemiyle tespit edilmiş

Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ismin yakalanışı: Yüz tanıma sistemiyle tespit edilmiş

2.08.2026 10:21:00
Güncellenme:
AA
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Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ismin yakalanışı: Yüz tanıma sistemiyle tespit edilmiş

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasında "yüz tanıma sistemi"nin etkili olduğu öğrenildi.
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen helikopter pilotu yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MİT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu.

MİT'in yüz tanıma sistemi sayesinde kent merkezinde Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişi, yüzde 77 benzerlikle Karatepe olduğu belirlenince yakın takibe alındı.

14 KEZ KAMERALARA YAKALANDI

Darbe girişiminden bu yana firari olan Karatepe, yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin yüzde 65 ile yüzde 83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti.

Aynı zamanda kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü eski yüzbaşı Karatepe'nin, saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi.

ORTAK OPERASYON YAPILDI

Teknik takiple saklandığı hücre evi de ortaya çıkarılan Karatepe, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.

MİT'in yüz tanıma sistemi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #15 temmuz

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