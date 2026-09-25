Erdoğan ABD'li tekellerin temsilcileriyle görüştü, Pepsi ve Coca Cola'ya 'pazar payları'nı sordu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki ziyaretleri kapsamında New York'ta bulunan Türkevi'nde iş dünyasını kabul etti. 30 ABD'li yatırımcının katıldığı toplantıya ilişkin detayları iktidara yakın Sabah gazetesinin yazarı Dilek Güngör aktardı.

Güngör'ün aktardığına göre toplantıya, ABD Eximbank, Amazon, Apollo Global, ARC Clean Technology, Boeing, Carrier Energy, Citigroup, Ford, Ge, JP Morgan, MasterCard, PepsiCo, Procter&Gamble Company, Uber, Zynga, Fedex, Coca Cola, Lockheed Martin, MSD, Microsoft, Nova Power Solutions, RTX, Honeywell Aerospace, Fairfax International gibi 30'a yakın firmanın üst düzey temsilcisi katıldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da toplantıdaydı.

ERDOĞAN 'PİYASA PAYI'NI SORMUŞ

Sabah yazarı Dilek Güngör, yazısında görüşmeyle ilgili olarak şöyle devam etti:

"Gelelim içeride neler konuşulduğuna... Toplantıdan sonra DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin ile bir araya geldik. Anlattıklarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmayı tek tek not almış.

Toplantıda renkli diyaloglar da yaşanmış... İçecek sektörü (Coca Cola-PepsiCo) temsilcilerine söz geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hanginizin piyasa payı daha fazla' diye sormuş... FedEx CEO'su Raj Subramaniam, İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları'nın yatırımlarını överken, Citibank, MasterCard, Uber gibi birçok şirket Türkiye operasyonlarını genişletme fikirlerini paylaşmış. Ford Başkanı Jim Baumbick ile Ali Koç da özellikle AB'nin otomotiv dünyasını yakından ilgilendiren Made in EU düzenlemeleri nedeniyle yaşanacak sıkıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmiş. ABD Eximbank CEO Jeff Wilson, bankanın 115 milyar dolar kaynağı olduğunu belirterek, bu kaynaktan Türk yatırımcıların da yararlanabileceği mesajını vermiş. DEİK Başkanı Nail Olpak, ABD'li yatırımcılarla Afrika ülkelerinde ortak yatırımlar yapılabileceğini söylemiş."